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Mardan Palace açılıyor

, Mardan Palace’ı 10 yıllığına ’e kiraladı. Otel, 10 milyon euronun üzerinde yatırımla Nisan’da hizmete girecek.

Mardan Palace açılıyor
Antalya'nın Kundu turizm bölgesindeki dünyaca ünlü Mardan Palace Hotel'i alacakları karşılığında haciz yoluyla devralan Halkbank, tesisi 10 yıllığına Titanic Hotels Grubu'na kiraladı. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aygün, Mardan Palace Hotel'i 'tan geçen hafta itibarıyla 10 yıllığına kiraladıklarını söyledi. Aygün, Mardan Palace'ı en güzel zamanda mevcut otelleriyle aynı şekilde ve hatta daha iyi hizmet verecek hale getireceklerini, Nisan ayında da hizmete açacaklarını kaydederek, otel için 10 milyon euronun üzerinde yatırım planladıklarını da anlattı. Azeri asıllı Rus işadamı Telman İsmailov'un sahibi olduğu AST 1989 Group'un yaptığı otel, 1.5 milyar dolara mal oldu. Yapımı için 10 bin metrekare altın, 500 bin kristal kullanılan Mardan Palace, İstanbul'un tarihi yapılarından esinlenilerek inşa edildi.

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