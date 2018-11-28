Bugünkü
Takvim

Erdoğan VIP Gömlek İsviçreli erkekleri giydirecek

Erdoğan VIP Gömlek, ’nın patronlarından sonra şimdi de İsviçreli erkekleri giydirecek. Bayilik görüşmeleri başladı.

Dünyanın gömleği
Kişiye özel gömlek tasarımları ile 'yı fetheden Türk firması Erdoğan VIP Gömlek, hem yurt içinde hem yurt dışında bilinirliğini her geçen gün artırıyor. Şirket, gelen taleplere yetişebilmek için bayilik vermeye başladı. Erdoğan VIP Gömlek Kurucusu Erdoğan Ekincioğlu, " dışından gelen taleplere yetişebilmek için bayilik taleplerini değerlendirmeye başladık. Pek çok ilden istek var. Görüşmelerimiz başladı. Yurt dışından da talep alıyoruz. Almanya'daki ürünlerimizi gören İsviçreli büyük bir firma kalitemize, temiz işçiliğimize hayran kaldı. Onlarla da masaya oturduk. Yakın bir zaman da İsviçre'deki ilk franchise ağımızı kuracağız" dedi. Her kişinin fiziksel özelliklerine göre özel gömlek üreten şirket, ünlü isimleri de giydiriyor.


ÖZLEM KAMER TERCANLI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriErdoğan VIP Gömlek İsviçreli erkekleri giydirecek
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar