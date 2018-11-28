Erdoğan VIP Gömlek İsviçreli erkekleri giydirecek

Kişiye özel gömlek tasarımları ile Almanya'yı fetheden Türk firması Erdoğan VIP Gömlek, hem yurt içinde hem yurt dışında bilinirliğini her geçen gün artırıyor. Şirket, gelen taleplere yetişebilmek için bayilik vermeye başladı. Erdoğan VIP Gömlek Kurucusu Erdoğan Ekincioğlu, "İstanbul dışından gelen taleplere yetişebilmek için bayilik taleplerini değerlendirmeye başladık. Pek çok ilden istek var. Görüşmelerimiz başladı. Yurt dışından da talep alıyoruz. Almanya'daki ürünlerimizi gören İsviçreli büyük bir firma kalitemize, temiz işçiliğimize hayran kaldı. Onlarla da masaya oturduk. Yakın bir zaman da İsviçre'deki ilk franchise ağımızı kuracağız" dedi. Her kişinin fiziksel özelliklerine göre özel gömlek üreten şirket, ünlü isimleri de giydiriyor.
ÖZLEM KAMER TERCANLI
ÖZLEM KAMER TERCANLI
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