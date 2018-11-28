Almanya fırsatına büyük ilgi

Almanya'ya binlerce işçi göndereceğini duyuran OBM Türkiye'nin yoğunluktan dolayı internet sitesi çöktü. Şirketten yapılan açıklamada "Teknik sıkıntı yoğunluk nedeniyle yaşandı. Başvuru süreci devam ediyor" denildi. Başvuruların sadece şirketin internet sitesinden alındığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir kurumla bu konuda anlaşmamız yok" ifadesi kullanıldı.
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