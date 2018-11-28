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fırsatına büyük ilgi

Almanya fırsatına büyük ilgi
Almanya'ya binlerce işçi göndereceğini duyuran OBM Türkiye'nin yoğunluktan dolayı çöktü. Şirketten yapılan açıklamada "Teknik sıkıntı yoğunluk nedeniyle yaşandı. Başvuru süreci devam ediyor" denildi. Başvuruların sadece şirketin internet sitesinden alındığı belirtilen açıklamada, "Hiçbir kurumla bu konuda anlaşmamız yok" ifadesi kullanıldı.

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