Dijital dönüşümü gençlerle paylaştı

MAPFRE Sigorta, Top Talent tarafından düzenlenen TalentFest'18 kapsamında gençlerle bir araya geldi. 'Sigortacılığın Dijital Dönüşümü' başlıklı etkinliğe, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Mapfre Sigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy, "Üniversite öğrencilerinin buluşmamıza gösterdiği ilgi, gençlerin önümüzdeki yıllarda sektörümüzde önemli adımlar atacağının bir göstergesi oldu" dedi.
- Ekonomi
- 27.11.2018
- Gazete
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