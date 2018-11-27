Bugünkü
Takvim

Dijital dönüşümü gençlerle paylaştı

Dijital dönüşümü gençlerle paylaştı
MAPFRE Sigorta, Top Talent tarafından düzenlenen TalentFest'18 kapsamında gençlerle bir araya geldi. 'cılığın Dijital Dönüşümü' başlıklı etkinliğe, üniversitelerin üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan öğrenciler büyük ilgi gösterdi. Mapfre Sigorta İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Necla Aksoy, "Üniversite öğrencilerinin buluşmamıza gösterdiği ilgi, gençlerin önümüzdeki yıllarda sektörümüzde önemli adımlar atacağının bir göstergesi oldu" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDijital dönüşümü gençlerle paylaştı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar