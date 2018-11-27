Almanya'da iş fırsatı

Almanya, pek çok sektörde Türk işçilere kapılarını açtı. En çok hemşire, kamyon şoförü, elektrikçi ve kaynakçı aranıyor. OBM A.Ş., Almanya'ya 2019'da ilk etapta 10 bin işçi götürecek. Yaklaşık 10 yıldır Almanya'da 15 farklı havalimanında faaliyet gösteren şirketin yöneticisi Osman Taş, Türkiye'de İŞKUR ile anlaşmaları olduğunu ve Almanya'ya özellikle sağlık, lojistik ve havalimanı yer hizmetleri sektöründe işçi götürmeyi planladıklarını söyledi. Taş, "Almanya'nın öncelikli olarak bizden talebi, işçilerin vasıflı olmaları. Ama vasıfsız işçi de götüreceğiz. Ama özellikle hemşire, kamyon şoförü, elektrikçi ve kaynakçı konusunda ihtiyaçlar var. İlk etapta 80 bin hemşire götürmeyi hedefliyoruz. Sonrasında kaynakçı ve elektrikçi ihtiyacımız var. Onlar da 50 bin civarında olacak" dedi.
BAŞVURU ÜCRETSİZ
Başvuruların başladığını belirten Taş, "2019'da ilk olarak 5 ila 10 bin arası işçi götürmeyi hedefliyoruz. Ama başvuruların çok yoğun olacağını ve konsolosluktaki işlerin uzayacağını düşünüyorum. O yüzden de sayının10 bin civarında olacağını düşünüyorum. Başvuru yapacak işçiler, kesinlikle kimseye bir komisyon parası ödemesin. 20-45 yaş aralığında sağlık engeli olmayan Türkler başvuru yapabilir" ifadesini kullandı.
EĞİTİM+KONAKLAMA
Türkiye'den Almanya'ya götürülecek işçilere bir takım eğitimlerin de verileceğini anlatan Taş, "Almanya'ya gidecek işçilerimizi öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya'daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz" bilgisini verdi.
DOLGUN ÜCRET İMKANI
Almanya'daki çalışma koşullarına da değinen Taş, şöyle devam etti: "Hemşirelerin 3 bin euro maaşı olacak, kamyon şoförlerinin de 2 bin 500 euro artı mesaileri olacak. Toplamda 4 bin euroyu buluyor. Yer hizmetleri, havalimanı maaşları da 2 bin euroyu buluyor."
MÜRACAAT INTERNETTEN
İş için 'www.obm-turkiye.com' adresinden, başvuru formu doldurularak müracaat ediliyor.
BAŞVURU ÜCRETSİZ
Başvuruların başladığını belirten Taş, "2019'da ilk olarak 5 ila 10 bin arası işçi götürmeyi hedefliyoruz. Ama başvuruların çok yoğun olacağını ve konsolosluktaki işlerin uzayacağını düşünüyorum. O yüzden de sayının10 bin civarında olacağını düşünüyorum. Başvuru yapacak işçiler, kesinlikle kimseye bir komisyon parası ödemesin. 20-45 yaş aralığında sağlık engeli olmayan Türkler başvuru yapabilir" ifadesini kullandı.
EĞİTİM+KONAKLAMA
Türkiye'den Almanya'ya götürülecek işçilere bir takım eğitimlerin de verileceğini anlatan Taş, "Almanya'ya gidecek işçilerimizi öncesinde bir dil eğitimine tabi tutacağız. Sonrasında onların Almanya'daki barınma ihtiyaçlarını da biz karşılayacağız. Aynı zamanda, hesap açmalarında ve sigorta yapmaları konusunda da biz yardımcı oluyoruz" bilgisini verdi.
DOLGUN ÜCRET İMKANI
Almanya'daki çalışma koşullarına da değinen Taş, şöyle devam etti: "Hemşirelerin 3 bin euro maaşı olacak, kamyon şoförlerinin de 2 bin 500 euro artı mesaileri olacak. Toplamda 4 bin euroyu buluyor. Yer hizmetleri, havalimanı maaşları da 2 bin euroyu buluyor."
MÜRACAAT INTERNETTEN
İş için 'www.obm-turkiye.com' adresinden, başvuru formu doldurularak müracaat ediliyor.
kalan karakter 1000
obm-turkiye sitesine giriş yapamıyorum nerden müraacat edeceğim ?
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.