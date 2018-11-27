9 ayda 36 milyar lira prim üretildi

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), 2018'in ilk 9 ayında üretilen primlere ilişkin istatistikleri yayımladı. Kurumsal internet sitesinde yayımlanan rakamlara göre; toplam prim üretimi 36 milyar 446 milyon lira oldu. Toplam üretimin 31 milyar lirası hayat dışından gelirken, hayat branşlarında üretilen prim 5 milyar 379 milyon lira oldu. Ayrıca katılım sigortacılığında da 1 milyar 500 milyon lira tutarında prim üretildi. Sigorta sektörü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü. Buna karşın büyümeden enflasyon oranı çıkarıldığında sektörün yüzde 8 küçüldüğü ortaya çıktı. Aynı durum hayat dışı ve hayat branşlarında da gerçekleşti. Hayat dışında büyüme yüzde 16 civarındayken, enflasyon oranı da hesaba dahil edildiğinde yüzde 7'lik küçülme hesaplandı. Hayattaki yüzde 9'luk büyüme ise enflasyon oranı çıkarıldığında yüzde 12'lik bir küçülme olarak kendini gösterdi.
TRAFİKTE YÜZDE 14 ARTIŞ
1 milyar bandının üzerinde üretim yapan branşlara odaklanıldığında ise şu sonuçlar ortaya çıktı: Trafikte yüzde 14'lük artışla 9 milyar 650 milyon lira, kaskoda yüzde 12'lik artışla 5 milyar 425 milyon lira, yangın ve doğal afetlerde yüzde 15'lik artışla 4 milyar 511 milyon lira, hastalık ve sağlıkta yüzde 23'lük artışla 4 milyar 271 milyon lira, genel zararlarda yüzde 17'lik artışla 3 milyar 562 milyon lira ve kazada yüzde 7'lik artışla 1 milyar 278 milyon lira prim üretildi. Enflasyon oranı çıkarıldığında, toplam üretimin yüzde 84'üne sahip bütün bu branşlarda, sektörün geçen yılın aynı dönemine göre küçüldüğü ortaya çıktı.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, sektör, 2018'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü. 9 ayda üretilen primin 31 milyar lirası hayat dışından, 5 milyar 379 milyon lirası hayat branşından geldi.
TRAFİKTE YÜZDE 14 ARTIŞ
1 milyar bandının üzerinde üretim yapan branşlara odaklanıldığında ise şu sonuçlar ortaya çıktı: Trafikte yüzde 14'lük artışla 9 milyar 650 milyon lira, kaskoda yüzde 12'lik artışla 5 milyar 425 milyon lira, yangın ve doğal afetlerde yüzde 15'lik artışla 4 milyar 511 milyon lira, hastalık ve sağlıkta yüzde 23'lük artışla 4 milyar 271 milyon lira, genel zararlarda yüzde 17'lik artışla 3 milyar 562 milyon lira ve kazada yüzde 7'lik artışla 1 milyar 278 milyon lira prim üretildi. Enflasyon oranı çıkarıldığında, toplam üretimin yüzde 84'üne sahip bütün bu branşlarda, sektörün geçen yılın aynı dönemine göre küçüldüğü ortaya çıktı.
Türkiye Sigorta Birliği verilerine göre, sektör, 2018'in ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 büyüdü. 9 ayda üretilen primin 31 milyar lirası hayat dışından, 5 milyar 379 milyon lirası hayat branşından geldi.
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