Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda bin 300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi. Zabıta ekipleri, 3 şüpheli hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu' uyarınca suç duyurusunda bulundu. Soğanlar, yediemine teslim edildi.
- Ekonomi
- 27.11.2018
- Gazete
1300 ton soğan stok yapılmış
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