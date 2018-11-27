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1300 ton soğan stok yapılmış

1300 ton soğan stok yapılmış
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Mahmatlı Mahallesi'nde bir depoda bin 300 ton kuru soğan istiflendiği belirlendi. Zabıta ekipleri, 3 şüpheli hakkında 'fiyatları etkilemeye teşebbüs suçu' uyarınca suç duyurusunda bulundu. Soğanlar, yediemine teslim edildi.

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