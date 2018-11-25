İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA, 'Dolandırıcılara dikkat" uyarısı yaptı. İGA'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı güvenlik personeli iş ilanlarında dolandırıcılara dikkat ediniz. Son dönemde anlık sohbet ve çeşitli sosyal medya platformlarından, İstanbul Havalimanı bünyesinde çalıştırılmak üzere; işe başlatma güvenceli olarak iş başvurusu alındığına dair aslı bulunmayan paylaşımlar yapıldığı ve bu süreçte adaylardan ön kayıt adı altında para talep edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
- Ekonomi
- 25.11.2018
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.