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Dolandırıcılara dikkat!

Dolandırıcılara dikkat!
İstanbul Havalimanı işletmecisi , 'Dolandırıcılara dikkat" uyarısı yaptı. İGA'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı güvenlik personeli iş ilanlarında dolandırıcılara dikkat ediniz. Son dönemde anlık sohbet ve çeşitli sosyal medya platformlarından, Havalimanı bünyesinde çalıştırılmak üzere; işe başlatma güvenceli olarak iş başvurusu alındığına dair aslı bulunmayan paylaşımlar yapıldığı ve bu süreçte adaylardan ön kayıt adı altında para talep edildiği tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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