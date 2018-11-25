Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), 7 uçağı satışa çıkarırken; uçakların toplam muhammen satış bedelleri ise KDV hariç 2 milyon 749 bin 293 lira oldu. Uçaklar, 14 Aralık'ta saat 17.00'ye kadar alınacak teklif mektuplarının değerlendirilmesi sonucunda birden fazla teklif verilmesi halinde 17 Aralık'ta açık artırmada satılacak. Çorlu Havalimanı'nda açık alanda park halinde bulunan 1989 üretimli PIPER PA-28-236 model uçak 578 bin liraya satılacak.
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- 25.11.2018
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7 uçak 2 milyon 750 bin TL
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