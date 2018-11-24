Memura 3 müjde

Memur anne ve babalara, çocukları ilköğretim çağına gelinceye kadar yarı zamanlı çalışma imkanı getiren yönetmelik taslağı hazırlandı. Düzenleme ile, memur anneler ve babalar, 1 ay öncesinden dilekçe ile başvurarak yarı zamanlı çalışabilecek. Yarı zamanlı çalışmanın şube müdürleri ile dengi ve üstü yöneticiler dışında tüm kadroları kapsaması bekleniyor. İşte düzenlemenin ayrıntıları:
Memur anneler doğum sonrası izinlerinin, babalar da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışma yapabilecek.
Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı olmayacak. Eşlerin ikisinin de memur olması halinde yarı zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her 2 eş de yararlanabilecek.
Yarı zamanlı çalışma haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.
Memur anneler doğum sonrası izinlerinin, babalar da babalık izninin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağını takip eden aybaşına kadar yarı zamanlı çalışma yapabilecek.
Yarı zamanlı çalışma hakkının kullanımında kadın veya erkek memur ayrımı olmayacak. Eşlerin ikisinin de memur olması halinde yarı zamanlı çalışma hakkından istekleri üzerine her 2 eş de yararlanabilecek.
Yarı zamanlı çalışma haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenecek.
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