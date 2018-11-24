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Gaziantep çıkarması
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üniversitesi'nde '2023 Türkiye Projeksiyonu' konulu toplantıda öğrencilerle bir araya geldi, ardından esnafı ziyaret etti. Albayrak, öğrencilerle söyleşide "Türkiye ekonomisine büyük bir hasar verecek bir işaret fişeği atıldı, dünyada hiçbir ülke ekonomisi böyle bir saldırıya dayanamaz. Biz hemen adım attık. Laf değil icraat yapıyoruz" dedi.

MEHMET BONCUK

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