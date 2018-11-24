Gaziantep çıkarması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Üniversitesi'nde '2023 Türkiye Projeksiyonu' konulu toplantıda öğrencilerle bir araya geldi, ardından esnafı ziyaret etti. Albayrak, öğrencilerle söyleşide "Türkiye ekonomisine büyük bir hasar verecek bir işaret fişeği atıldı, dünyada hiçbir ülke ekonomisi böyle bir saldırıya dayanamaz. Biz hemen adım attık. Laf değil icraat yapıyoruz" dedi.
MEHMET BONCUK
MEHMET BONCUK
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