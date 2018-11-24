Gaziantep çıkarması

ileÜniversitesi'nde '2023Türkiye Projeksiyonu'konulu toplantıdaöğrencilerle bir arayageldi, ardından esnafıziyaret etti. Albayrak,öğrencilerle söyleşide"Türkiye ekonomisinebüyük bir hasar verecekbir işaret fişeği atıldı,dünyadaBiz hemen adımattık. Laf değil icraatyapıyoruz" dedi.MEHMET BONCUK