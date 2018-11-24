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ye 416 TL ikramiye mı! 2019 emekli maaşı ne kadar olacak?

2019’da ler 2 kez , 2 kez de ikramiye alacak. Biner liralık ikramiyede a göre artış da gündemde. Bu talep hayata geçerse, ikramiye bin 208 liraya çıkabilecek...

Emekliye 416 TL ikramiye zammı
Emeklilerin geliri 2019'da artacak. Tüm emeklilere Haziran ve Temmuz aylarında zam yapılacak. Ayrıca bayram ikramiyeleri de devam edecek. Emeklilere mevcut düzenlemeye göre, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye ödemesi yapılacak. Ancak ikramiyede artış yapılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, yeni yılda ikramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep etti. Dernek Başkanı Kazım Ergün, "İkramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını istiyoruz. Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmeli" açıklamasını yaptı.

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