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100 bin kişiye iş

100 bin kişiye iş
29 Ekim'de resmi açılışı yapılan İstanbul Havalimanı'nda birçok iş kolunda faaliyette bulunacak büyük ve küçük ölçekli işletmeler, büyük taşınma yaklaşırken personel alımlarına hız verdi. Mağaza müdürleri, satış temsilcileri, teknisyenler o ilanlardan sadece birkaçı. En çok arananların başında ise mağazalarda görev yapacak satış temsilcileri yer alıyor. Havalimanında sadece İGA Güvenlik Hizmetleri A.Ş. bünyesinde 3 bin 500 özel güvenlik personeli görev yapacak. Havalimanı ile beraber daha da büyüyecek olan 'ye yeni uçuş ekipleri katılacak.

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