Sağlıkçıya iyi haber

Sağlık çalışanlarının beklediği erken emeklilik imkanı bu yıl hayata geçerken, hem personel alımı hem de şartları iyileştirici çalışmalar devam edecek. Üniversite hastanelerinde performans dönemi başlatılacak. Eğitim ve araştırma alanında bakanlığın belirlediği asgari kriterlerin üzerinde çalışma yapan öğretim üyesi ve öğretim elemanlarına performansa dayalı ek ücret ödenecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biten şehir hastaneleri ile birlikte bakanlığın da yatırımları neticesinde personel ihtiyacımız artarak devam edecek fakat ne kadar personel alınacağına dair şu an rakam vermeyeyim" dedi. Sağlık çalışanları 3 Ağustos'ta yürürlüğe giren yasayla yıpranma hakkına kavuştu. Sağlık meslek mensupları, insan sağlığı için koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde çalışmak şartıyla; bu kapsamda geçen sürelerinin her 360 günü 60 gün fiili hizmet süresi zammı (FHSZ) elde edecek. Böylece erken emeklilik yolu açılacak.
- Ekonomi
- 23.11.2018
- Gazete
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