MAPFRE’den ‘Süper Kobim’ ürünü

MAPFRE Sigorta, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin olası riskler karşısında yatırımlarını koruma altına almaları için 'Süper Kobim Sigortası'nı sunuyor. Doğal afetlerden yangın veya elektrik kaçağına kadar işletmelere ciddi ölçüde zarar verebilecek durumlar karşısında olası riskleri minimuma indirmeyi hedefleyen Mapfre, tek bir ürünle eksiksiz koruma sağlıyor. Hizmet verdiği sektöre göre farklı güvencelere ihtiyaç duyan işletmelere ise isteğe bağlı ek teminatlar kapsamında, mal sahibinin kiracıya karşı sorumluluğundan hırsızlığa, cam kırılmasından ferdi kazaya kadar pek çok seçenek sunuluyor.

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