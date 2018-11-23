Lüks alışveriş

Bu yılın ilk 10 ayında 485 bin 27 adet araç satışı yapılırken, bunun 379 bin 274'ünü otomobiller oluşturdu. Satışta ilk 3'ü sırasıyla Renault, Ford ve Volkswagen aldı. 68 bin 135 araç satışı gerçekleştiren Renault'nun en çok satan otomobil modeli 24 bin 217 ile Megane, en çok satan hafif ticarisi ise 3 bin 911 adet ile Kangoo oldu. Lüks otomobillerde ise başı 12 bin 936 adetlik satış ile Mercedes çekti. Porsche 498 adetlik satış yaparken, Macan 287 ile en çok satılan model olarak açıklandı.
- Ekonomi
- 23.11.2018
- Gazete
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