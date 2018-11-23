Lüks alışveriş

yılın ilk 10 ayındaaraç satışı yapılırken, bununotomobiller oluşturdu.Satışta ilk 3'ü sırasıylaaldı. 68 bin 135 araçsatışı gerçekleştiren Renault'nun ençok satan otomobil modeli 24 bin 217ile, en çok satan hafif ticarisiise 3 bin 911 adet ileoldu.Lüks otomobillerde ise başısatış ile Mercedes çekti.Porsche 498 adetlik satışyaparken, Macan 287 ileen çok satılan modelolarak açıklandı.