Dünyanın en büyüğü Boğaz’da

Rus gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, dün sabah Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na girdi ve sorunsuz bir biçimde geçişini tamamladı.
- Ekonomi
- 23.11.2018
- Gazete
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