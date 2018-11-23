Bugünkü
Takvim

Dünyanın en büyüğü Boğaz’da

Dünyanın en büyüğü Boğaz’da
Rus gazını 'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak iki hattan oluşan TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın derin sulardaki kısmını döşeme görevini üstlenen Pioneering Spirit gemisi, İstanbul Boğazı'ndan geçiş yaptı. 382 metre uzunluğa ve 124 metre genişliğe sahip gemi, dün sabah 'den 'na girdi ve sorunsuz bir biçimde geçişini tamamladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDünyanın en büyüğü Boğaz’da
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar