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’dan pratik çözüm

Türk Telekom’dan pratik çözüm
Türk ​Telekom müşterileri, Pratik Çözüm uygulaması ile artık bağlantı problemlerini dış destek almadan kendileri çözebiliyor. Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, Pratik Çözüm uygulaması ile müşterilerin evlerine gelen misafirlere ayrı bir kablosuz ağ ve şifre üreterek kendi Wi-Fi bağlantı bilgilerini paylaşmak zorunda kalmayacağını kaydetti. Böylece kullanıcıların internet güvenliğini sağlamış olduklarını belirten Önal, müşterilerin bağlantı problemlerini destek almadan giderebileceklerini söyledi.

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