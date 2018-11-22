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Prim devletten
Hükümet, alanların ekonomik olarak ayakları üzerinde durmaları, çalışabilir durumda olanlara iş kapısı açmak için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Gelecek yıl işverenin bir işçi için ödediği aylık 355 lira tutarındaki sosyal güvenlik primini Hazine üstlenecek. Sosyal yardım alan yaklaşık 174 bin kişiye iş kapısı açan işverenin gelecek yıl kazancı işçi başına 4 bin 260 lirayı aşacak. Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal yardım ve istihdam bağ lantısını güçlendirmek için birçok uygulama yaptıklarını belirtti.

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