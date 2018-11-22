Yargıtay 22. Hukuk Dairesi çalışanları ilgilendiren önemli bir karara imza attı. Yüksek mahkeme, prim ödemelerinin fazla çalışma, hafta tatili, ulusal bayram ve genel tatil ücreti yerine geçtiğinin kabul edilemeyeceğine hükmetti. Özel bir güvenlik şirketinde saat 08.30 - 22.00 arası çalışan genç, fazla mesai ücretlerinin ödenmediği gerekçesiyle iş akdini haklı olarak feshetti. İşveren ödenen primlerle mesainin karşılandığını iddia etti. Yargıtay ise ödül olan primlerin mesai yerine geçmeyeceğini belirtti.
- Ekonomi
- 22.11.2018
- Gazete
Fazla mesaide emsal karar
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