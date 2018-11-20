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nin bayram ikramiyesine zammı! Emeklinin bayram ikramiyesi ne kadar olacak?

lere Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde ödenen biner lira bayram ikramiyesinde artış gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, ‘da ikramiyeler en az oranında artsın’ çağrısı yaptı.

Bayram ikramiyesine enflasyon zammı
Bu yıl hayata geçen bayram ikramiyesi, lerin yüzünü güldürdü. Emekliler, dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye verilmesini içeren yasayla ek gelire kavuştu. Ancak yasada ikramiye tutarının artışı bir kurala bağlanmadı. Bu yıl toplam 2 bin lira ikramiye alan emekliler, önümüzdeki yıl tutarın artırılmasını istiyor.

GÖZLER TUTARDA
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Bayram ikramiyesi kapsamında bu yıl 2.4 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 21 milyar liraya yakın ödeme yapıldığına dikkati çeken Ergün, bunun da da devam edeceğini vurguladı. Bu yıl biner lira olarak verilen bayram ikramiyesinin yeni yılda yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, şunları kaydetti: "Yeni yılda emekli aylıklarına yapılan artış oranında bayram ikramiyelerinin miktarı da artırılmalı. İkramiyelerin en az oranında artırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Hükümetin bu haklı talepleri değerlendireceğine inanıyoruz."

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