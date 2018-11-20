Bu yıl hayata geçen bayram ikramiyesi, emeklilerin yüzünü güldürdü. Emekliler, dini bayramlar öncesi biner lira ikramiye verilmesini içeren yasayla ek gelire kavuştu. Ancak yasada ikramiye tutarının artışı bir kurala bağlanmadı. Bu yıl toplam 2 bin lira ikramiye alan emekliler, önümüzdeki yıl tutarın artırılmasını istiyor.
GÖZLER TUTARDA
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Bayram ikramiyesi kapsamında bu yıl 2.4 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 21 milyar liraya yakın ödeme yapıldığına dikkati çeken Ergün, bunun yeni yılda da devam edeceğini vurguladı. Bu yıl biner lira olarak verilen bayram ikramiyesinin yeni yılda yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, şunları kaydetti: "Yeni yılda emekli aylıklarına yapılan artış oranında bayram ikramiyelerinin miktarı da artırılmalı. İkramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Hükümetin bu haklı talepleri değerlendireceğine inanıyoruz."
GÖZLER TUTARDA
Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün, dini bayramlar öncesi emeklilere ikramiye verilmesinin memnuniyetini yaşadıklarını söyledi. Bayram ikramiyesi kapsamında bu yıl 2.4 milyon emekli ve hak sahibine toplamda 21 milyar liraya yakın ödeme yapıldığına dikkati çeken Ergün, bunun yeni yılda da devam edeceğini vurguladı. Bu yıl biner lira olarak verilen bayram ikramiyesinin yeni yılda yükseltilmesi gerektiğini dile getiren Ergün, şunları kaydetti: "Yeni yılda emekli aylıklarına yapılan artış oranında bayram ikramiyelerinin miktarı da artırılmalı. İkramiyelerin en az enflasyon oranında artırılmasını talep ediyoruz. Bununla birlikte gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir. Hükümetin bu haklı talepleri değerlendireceğine inanıyoruz."
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