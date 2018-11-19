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Pompaya indirim geliyor

Pompaya indirim geliyor
Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası Başkanı İmran Okumuş, "20 Kasım'dan geçerli olmak üzere ve motorinde indirim bekliyoruz" dedi. İndirim motorinde 22 kuruş, benzinde ise 19 kuruş olacak. Benzindeki indirim pompa fiyatlarına yansıyacak. Yapılan indirimle birlikte benzin ve motorin arasındaki 25 kuruşluk fiyat farkı, 5 kuruşa düşecek.

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