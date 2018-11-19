Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 40 milyon turist sayısı geçilecek, rekor kırılacak. 2019 verileri gelmeye başladı, çok ciddi rakamlar var. 2019'da 48 milyon turist gelir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. Hindistan, Çin ve Japonya'da tanıtım için yeni hedefler belirlediklerini belirten Ersoy, "Japon turist sayısı bu yıl yüzde 90 arttı. Japon turist, diğer Asyalıları da harekete geçirir. Japonlar'ın diğer turistlere göre harcaması çok yüksek" dedi.
- Ekonomi
- 19.11.2018
- Gazete
Japon turist çıkarması
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