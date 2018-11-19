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Japon turist çıkarması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu yıl 40 milyon sayısı geçilecek, rekor kırılacak. 2019 verileri gelmeye başladı, çok ciddi rakamlar var. 2019'da 48 milyon turist gelir diye düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu. , ve 'da tanıtım için yeni hedefler belirlediklerini belirten Ersoy, " sayısı bu yıl yüzde 90 arttı. Japon turist, diğer Asyalıları da harekete geçirir. Japonlar'ın diğer turistlere göre harcaması çok yüksek" dedi.

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