Emekliye destek yağacak

Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için 2019'da da tüm imkanları sunacak. SSK ve Bağ-Kur emekli aylıkları Ocak ve Temmuz'da önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak. Memur ve memur emeklisi maaşları da Ocak'ta yüzde 4, Temmuz'da yüzde 5 zamlanacak, ayrıca oluşan enflasyon farkı yansıtılacak. Tüm emeklilere 2 kez biner lira bayram ikramiyesi ödenecek. Emeklilerin gelecekte yoksulluk riskiyle karşı karşıya kalmalarını engellemek, sosyal güvenlik hizmetlerini güçlendirmek için 2019 destek ajandasında yer alan başlıklar şöyle:
● EN AZ BİN TL: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Bin lira altı aylıklarda iyileşme yapılacak.
● EMEKLİYE KAMUDA İŞ: Kamudan ve özel sektörden emekli olan yöneticiler ve uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak.
● ANNEYE-EV KADININA EMEKLİLİK: Başta ev kadınları olmak üzere evde üretim yapanların sigortalı olması için her türlü kolaylık gösterilecek. Evden iş yapanların da emeklilik haklarına erişebilme imkanları geliştirilecek. Doğum borçlanmalarında staj sürelerinin dikkate alınması konusunda hassasiyet gösterilecek.
● DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli kredilerle destek verilerek emeklilerin işyeri açmaları desteklenecek.
● EK GÖSTERGE YÜZLERİ GÜLDÜRECEK: Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinden yaklaşık 1 milyon emekli polis, öğretmen, din görevlisinin de yararlanması öngörülüyor.
● EVİ OLMAYAN KALMAYACAK: TOKİ, emeklilerin bütçesine uygun, uzun vadeli ödeme imkanı sunan konutlar yapacak.
● İKİNCİ GELİR KAPISI: Emekli olup da iş kurmak isteyenlere İŞKUR girişimcilik eğitimleriyle destek sağlanacak. İŞKUR, emeklilere yönelik de meslek kursları düzenleyecek.
● SİGORTA SİSTEMİ GÜÇLENECEK: Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Bu kapsamda sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha öngörülebilir olması sağlanacak.
● KAMU HİZMETLERİNDE KOLAYLIK: SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle emekli hizmetleri etkinleştirilecek. Emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli bir kısmına e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanacak.
HAZAL ATEŞ
● EN AZ BİN TL: Bin liranın altında emekli aylığı kalmayacak. Bin lira altı aylıklarda iyileşme yapılacak.
● EMEKLİYE KAMUDA İŞ: Kamudan ve özel sektörden emekli olan yöneticiler ve uzman personel, devlet kurumlarında maaşlı çalışabilecek. Bu kişilere esnek çalışma yöntemi uygulanacak.
● ANNEYE-EV KADININA EMEKLİLİK: Başta ev kadınları olmak üzere evde üretim yapanların sigortalı olması için her türlü kolaylık gösterilecek. Evden iş yapanların da emeklilik haklarına erişebilme imkanları geliştirilecek. Doğum borçlanmalarında staj sürelerinin dikkate alınması konusunda hassasiyet gösterilecek.
● DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ: Düşük faizli kredilerle destek verilerek emeklilerin işyeri açmaları desteklenecek.
● EK GÖSTERGE YÜZLERİ GÜLDÜRECEK: Kamu çalışanlarını ilgilendiren 3600 ek gösterge düzenlemesinden yaklaşık 1 milyon emekli polis, öğretmen, din görevlisinin de yararlanması öngörülüyor.
● EVİ OLMAYAN KALMAYACAK: TOKİ, emeklilerin bütçesine uygun, uzun vadeli ödeme imkanı sunan konutlar yapacak.
● İKİNCİ GELİR KAPISI: Emekli olup da iş kurmak isteyenlere İŞKUR girişimcilik eğitimleriyle destek sağlanacak. İŞKUR, emeklilere yönelik de meslek kursları düzenleyecek.
● SİGORTA SİSTEMİ GÜÇLENECEK: Sigortacılık sektörü daha da geliştirilecek. Bu kapsamda sigortacılık ve özel emeklilikle ilgili faaliyetlerin daha öngörülebilir olması sağlanacak.
● KAMU HİZMETLERİNDE KOLAYLIK: SGK bütünleşik mali yönetim sisteminin hayata geçirilmesiyle emekli hizmetleri etkinleştirilecek. Emeklilik başta olmak üzere sosyal güvenlikle ilgili kamu hizmetlerinin önemli bir kısmına e-Devlet kapısı üzerinden erişim sağlanacak.
HAZAL ATEŞ
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