'Zam'piyon Beşiktaş

Gayrimenkul veri analizi platformu Endeksa'nın araştırmasına göre, Türkiye genelinde konutta metrekare değeri en yüksek ilçe 11 bin 323 lirayla Beşiktaş oldu. Beşiktaş'ı 10 bin 222 lirayla Bozcaada, 9 bin 200 lirayla Beykoz izledi. En yüksek fiyatlı konutların bulunduğu mahalleler listesinde ise Şişli Harbiye ipi göğüsledi. Harbiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 27 bin 742 lira. Harbiye'yi 25 bin 626 lirayla Üsküdar Kuleli, 25 bin 481 lirayla Beşiktaş Bebek takip etti. En yüksek fiyatlı iş yerlerine sahip ilçeler sıralamasında Beşiktaş 14 bin 950 lirayla birinci sırada yer aldı.
- Ekonomi
- 18.11.2018
- Gazete
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