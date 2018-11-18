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Üreticiye 16 milyar liralik destek

Üreticiye 16 milyar liralik destek
Hükümet önümüzdeki yıl ve hayvancılık reformunu hayata geçiriyor. Tarım ve milli tarım ve yerli üretimi desteklemek için tarımsal reforma 17 milyar liraya yakın bütçe ayırdı. Çiftçi, ormancı, balıkçı, seracı kısaca tarım ve hayvancılık alanında üretim yapan herkese teşvik verilecek.Söz konusu teşvik ve hibelerle devletin desteğini arkasına alan köylü üretecek, devlet maliyetleri düşürüp, ihracatta rekor kıracak.

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