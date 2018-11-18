SSK emeklisine en az bin 953 TL

Emekliler Ocak zammını merakla beklerken, ipuçları da geliyor. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak artışı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 13.99 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, ek ödeme dahil en düşük aylık, esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 748 lira 41 kuruşa yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de en düşük maaş bin 230 lira 62 kuruşa çıkacak. Yüzde 13.99 oranındaki artış SSK'lılarda ise en düşük maaşı; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 953 lira 29 kuruşa, 2000 ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 164 lira 28 kuruşa ulaştıracak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yani 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkmıştı. Buna Kasım ve Aralık ayı enflasyonu eklenecek. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak.
TABAN AYLIKLAR
Emekli mevcut % 13.99 zamlı
Bağ-Kur esnaf 1.533,83 1.748,41
Bağ-Kur tarım 1.079,59 1.230,62
SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.713,56 1.953,29
SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.021,39 1.164,28
TABAN AYLIKLAR
Emekli mevcut % 13.99 zamlı
Bağ-Kur esnaf 1.533,83 1.748,41
Bağ-Kur tarım 1.079,59 1.230,62
SSK (2000 öncesi emekli olan) 1.713,56 1.953,29
SSK (2000 sonrası emekli olan) 1.021,39 1.164,28
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