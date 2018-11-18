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Eleman aranıyor

Eleman aranıyor
Dünyanın en büyük havalimanı olarak inşaa edilen İstanbul Havalimanı a katkı yapmayı sürdürüyor. İlk fazı açılan ve tüm fazları devreye girdiğinde dolaylı olarak 1.5 milyon insana iş kapısı olacak Havaalanı bu günlerde de güvenlik elemanı, şoför, temizlik elemanı gibi personel arıyor. Bu personel için eleman ilanları verilirken başvurular internetten alınıyor. İlk fazı 29 Ekim'de açılan İstanbul havalimanı bugün itibariyle 36 bin kişiye istihdam sağlıyor. Bu rakam doğrudan istihdamda 225 bin kişiye kadar çıkacak.

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