Turkcell Vakfı faaliyete başladı

Sosyal sorumluluk faaliyetlerine her yıl gelirlerinin yüzde 1'ini ayıran Turkcell, bu alandaki faaliyetlerini bir çatı altında topladı. Turkcell Vakfı resmi olarak faaliyetlerine başladı. Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanlığı'na aynı zamanda Turkcell Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Ahmet Akça getirildi.
- Ekonomi
- 17.11.2018
- Gazete
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