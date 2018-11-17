Bugünkü
Takvim

Mesai saati değişiyor

Mesai saati değişiyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin yaşam standartlarının daha iyi bir noktaya gelmesi için mesai saatlerinin 8 saat çalışma-24 saat izin şeklinde düzenleneceğini bildirdi. Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili olarak da Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriMesai saati değişiyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar