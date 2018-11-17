Mesai saati değişiyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin yaşam standartlarının daha iyi bir noktaya gelmesi için mesai saatlerinin 8 saat çalışma-24 saat izin şeklinde düzenleneceğini bildirdi. Kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmesiyle ilgili olarak da Soylu, "Polislerle ilgili biz 3600 konusunda söz verdik, bunu en kısa zamanda yerine getireceğiz. Bu bir sözdür. Bu sözün arkasındayız" ifadelerini kullandı.