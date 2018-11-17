Petrol ve kurdaki düşüş akaryakıtta indirimin yolunu açtı. Önümüzdeki hafta benzinde 13-18 kuruş indirim yapılması bekleniyor. Benzine en son 7 Kasım'da 20 kuruş indirim gelmişti. Öte yandan motorinde de 15-20 kuruş indirim bekleniyor. Ancak, motorinde, devletin eşel mobil uygulaması gereği ÖTV alacağı halen 27 kuruş. Bu nedenle motorinde pompa fiyatı değişmeyecek.
- Ekonomi
- 17.11.2018
- Gazete
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