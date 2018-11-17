Bakan Albayrak: Gelirler beklentiyi aşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Ekonomi politikalarımız açısından pozitif bir haftayı tamamladık. Yüzde 17.67 olarak gerçekleşen 5 yıllık tahvil faizlerimiz 5 ayın en düşük seviyesine geldi. 2 yıllık tahvil faizleri de 7.2 puanlık düşüşle yüzde 18.79 oldu" dedi. Maliye politikalarında da bütçe disiplininden taviz vermeden sıkı duruşu devam ettirdiklerini belirten Albayrak, şunları kaydetti:
4 MİLYAR LİRALIK FARK
"Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630.5 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor. 119.1 milyar liralık vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar liralık beklentimizin 500 milyon lira, İmar Barışı'nda 6 milyar liralık beklentimizin de 4 milyar lira üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz. YEP'te net ihracatın büyümeye 1.4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2.4 puan oldu."
4 MİLYAR LİRALIK FARK
"Bütçe gelirlerimiz YEP beklentilerimizden de iyi seyrediyor. 630.5 milyar lira olarak öngörülen vergi gelirlerimize ilişkin gerçekleşme beklentimiz aynı şekilde sürüyor. 119.1 milyar liralık vergi dışı gelir hedefinin de bir miktar üzerine çıkacağız. Bedelli askerlikte 9 milyar liralık beklentimizin 500 milyon lira, İmar Barışı'nda 6 milyar liralık beklentimizin de 4 milyar lira üzerinde gerçekleşme olacağını tahmin ediyoruz. YEP'te net ihracatın büyümeye 1.4 puanlık etki yapmasını bekliyorduk. Son gerçekleşmeler ışığında beklentimiz 2.4 puan oldu."
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