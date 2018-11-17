18 yıla 23 gün izin Yargıtay'a takıldı

18 yıl çalıştığı işyerinde 23 gün yıllık izin kullandığını, geriye kalan 294 günlük iznin parasını isteyen işçiye Yargıtay'dan kötü haber geldi. İşten çıkarılan işçi mahkemeye müracaat edip; kıdem, yıllık izin, fazla mesai, bayram ve genel tatil alacaklarının hüküm altına alınmasını talep etti. Mahkeme, davanın kısmen kabulüne karar verdi. İşveren kararı temyiz edince devreye Yargıtay 22. Hukuk Dairesi girdi. Yüksek mahkeme, 18 yıldır aynı iş yerinde çalışan işçinin, sadece 23 gün izin kullanmasını hayatın olağan akışına aykırı buldu.
- Ekonomi
- 17.11.2018
- Gazete
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