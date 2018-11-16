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Küçük firmalar da ’li oluyor

Küçük firmalar da BES’li oluyor
Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açacak Sistemi () büyüyor. 45 yaş altı çalışanları BES'e dahil eden otomatik katılım sisteminde yeni kademe 1 Ocak'ta devreye giriyor. Otomatik katılımla sisteme girenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, sıra küçük işletmelere geldi. 5 ile 9 arasında personeli olan şirketler de 1 Ocak'tan itibaren sisteme dahil olacak. Bu şirketlerde çalışan sigortalılar BES imkanına kavuşacak.

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