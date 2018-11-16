Çalışanlara emeklilikte ikinci maaş yolunu açacak Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) büyüyor. 45 yaş altı çalışanları BES'e dahil eden otomatik katılım sisteminde yeni kademe 1 Ocak'ta devreye giriyor. Otomatik katılımla sisteme girenlerin sayısı 5 milyonu aşarken, sıra küçük işletmelere geldi. 5 ile 9 arasında personeli olan şirketler de 1 Ocak'tan itibaren sisteme dahil olacak. Bu şirketlerde çalışan sigortalılar BES imkanına kavuşacak.
- Ekonomi
- 16.11.2018
- Gazete
Küçük firmalar da BES’li oluyor
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