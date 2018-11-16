Kanadalı devden Türk şirkete yatırım

Dünya seyahat bileti rezervasyon devlerinden Kanadalı Busbud Inc, Türkiye'nin en eski online bilet satış platformu Neredennereye.com'u aldı. Türk otobüs firmalarını dünyaya açacak bu işbirliği sayesinde otobüs biletleri, dünyanın 80 ülkesinde TL ile satılabilecek. Busbud eş kurucusu ve CEO'su Louis Philippe Maurice, bu satın almanın şirketin Türkiye'deki güzergah kapsamını genişletirken, pazar payını da büyüteceğini bildirdi. Neredennereye.com Kurucusu ve Genel Müdürü Erol Demirtaş ise "İlk 10 ayda 25 milyon ziyaretçiye hizmet verdik. Gelecek yıl bu sayıyı 35 milyona çıkarmak istiyoruz" dedi.
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