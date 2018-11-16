İşsize kolay maaş

Hükümet, işsizlik ödeneğinde şartları esnetiyor. İşsizlik ödeneğinden yararlanma süreleri OECD ülkelerinde olduğu gibi uzatılırken, kesintisiz prim ödeme koşulu kaldırılıyor. Sürekli çalışma koşulu yerine iş sözleşmesinin devam edip etmediğine bakılacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'na eksik gün bildirilenler de artık işsizlik ödeneği alabilecek. Halen işsizlik maaşından yararlanabilmek için 3 yılda 600 gün sigortalı olmak ve son 120 gün de sürekli çalışma koşulu bulunuyor. Son 120 gün içinde 1 gün prim ödenmediyse işsizlik maaşı alınamıyor. Durumdan etkilenenlerin sayısının 14 bini aştığı belirtiliyor. Düzenleme yapıldığında bu vatandaşlar kalan süreler için maaş alabilecek. Avrupa'da işsizlik sigortasından yararlanma şartları birbirinden farklı. Birçok ülkede 1 yıl maaş ödeniyor. Hollanda'da 18 aya kadar ödeme yapılıyor.
490 BİN KİŞİYE İŞ
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 48.3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; işgücüne katılım oranı 0.6 puan artışla yüzde 54.3 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan artarak yüzde 11.1 oldu.
HAZAL ATEŞ
490 BİN KİŞİYE İŞ
Türkiye'de istihdam edilenlerin sayısı Ağustos'ta geçen yılın aynı dönemine göre 490 bin kişi artarak 29 milyon 318 bin kişiye ulaşırken, istihdam oranı ise 0.3 puanlık artışla yüzde 48.3 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; işgücüne katılım oranı 0.6 puan artışla yüzde 54.3 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı ise Ağustos'ta geçen yılın aynı ayına göre 0.5 puan artarak yüzde 11.1 oldu.
HAZAL ATEŞ
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