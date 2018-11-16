Emekliye ek zam

TÜM emekliler Ocak'ta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı. Geriye 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Ocak'ta maaşlar artacağı için, emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek. 4 aylık enflasyona göre sınır bin 247 lira 24 kuruşa çıkacak. Maaşı bu tutarın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Ayrıca tüm emeklilerin ek ödemelerinin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan emekliye aylık 120 lira ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline 3 bin 120 lira geçiyor. Yüzde 12.26'lık artışa göre emeklinin net maaşı 3 bin 367 lira 80 kuruşa yükselecek, ek ödemesi de 134,71 liraya çıkacak. Emeklinin eline 3 bin 502 lira 51 kuruş geçmeye başlayacak.
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