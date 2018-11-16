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’nun resmi sponsoru Koru

Binicilik Federasyonu’nun resmi sponsoru Koru
Koru Sigorta, binicilik sporunun 'de yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin artırılması için çalışan Türkiye Binicilik Federasyonu'nun () resmi sponsoru oldu. Şirket, imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında Türkiye'de binicilik sporunun gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak, binicilerin uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmelerine destek olmak ve binicilik sporunun seyirci potansiyelini artırmak için çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda 'At Hayat Sigortası' ile binicilik sektörüne destek konusunda adım atan Koru Sigorta, bu desteğini TBF'nin resmi sponsoru olarak güçlendirmeyi amaçlıyor.
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