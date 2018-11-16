Binicilik Federasyonu’nun resmi sponsoru Koru

Koru Sigorta, binicilik sporunun Türkiye'de yaygınlaştırılması ve bilinirliğinin artırılması için çalışan Türkiye Binicilik Federasyonu'nun (TBF) resmi sponsoru oldu. Şirket, imzaladığı sponsorluk anlaşması kapsamında Türkiye'de binicilik sporunun gençler arasında yaygınlaşmasını sağlamak, binicilerin uluslararası arenada ülkemizi başarıyla temsil etmelerine destek olmak ve binicilik sporunun seyirci potansiyelini artırmak için çalışmalar yürütüyor. Geçtiğimiz aylarda 'At Hayat Sigortası' ile binicilik sektörüne destek konusunda adım atan Koru Sigorta, bu desteğini TBF'nin resmi sponsoru olarak güçlendirmeyi amaçlıyor.
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