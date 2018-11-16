AXA Sigorta’da süreçler 'büyük veri’ ile yenileniyor

Veri kullanma yeteneklerine yaptığı yatırımları artıran Axa Sigorta, 2018 yılında iki önemli projeyi hayata geçirdi. Oto Cam Hasarları Otomasyonu projesi kapsamında ihbar alınmasından ödemelerin gerçekleştirilmesine kadar uçtan uca tüm süreçlerin otomasyonunu sağlayan şirket, bu sayede otomobil camı hasarı bildiren müşterilerin dosya kontrol ve ödeme süreçlerini saniyeler içinde tamamlıyor. Sistem, ihbarla birlikte gelen parametrik bilgileri ve hasar fotoğraflarını yapay zeka ve makine öğrenmesi teknolojilerini kullanarak işliyor. Devamında ise istatistiklere dayanan karar alma yöntemleriyle iş süreçlerinin yürütülmesini ve müşteriye servisten gelen bilgiler ışığında otomatik bilgilendirme yapılmasını sağlıyor.



SUİSTİMAL ÖNLENİYOR

Otomobil branşında suistimallerin tespit edilmesini ve engellenmesini amaçlayan 'Suistimal Tespit ve Önleme Projesi' ile ise tahmin modelleri, makine öğrenmesi ve görsel işleme gibi farklı büyük veri yöntemlerinin kullanılmasıyla bireysel veya organize tüm suistimallerin önüne geçilmesi hedefleniyor. Tüm ürünlere yaygınlaştırılabilecek şekilde kurgulanan sistem, kasko ürünleri ve trafik sigortalarında ciddi oranlarda kazanımlar sağlıyor. Sistem gelen dosyaları anlık olarak şüphelilik durumuna göre puanlıyor. Bu sayede kasko ve trafik sigortası ürünlerinde hasar prim dengesi sağlanıyor ve Axa Sigortalılar çok daha uygun fiyatlarda poliçe satın alabiliyor.