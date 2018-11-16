4 milyarlık zirve

10 ülkeden yatırımcıların yanı sıra yerli ve yabancı 500'den fazla iş insanını ağırlayacak İstanbul Ekonomi Zirvesi, 4 milyar liralık iş hacmi hedefiyle 14 Aralık'ta gerçekleştirilecek. İstanbul Ekonomi Zirvesi İcra Kurulu Başkanı Abdullah Değer, "Yapacağımız iş toplantılarıyla hedef 7 sektörde yerli ve yabancı şirketlerin yeni şirket evliliklerine zemin hazırlamak" dedi. DEİK Türkiye- Lüksemburg İş Konseyi Başkanı Pınar Eczacıbaşı da "Zirvede sektörlerimizin yatırım fırsatlarını öne çıkaracağız" diye konuştu.
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