Ucuz bilet müjdesi

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı'ndan sefer yapan uçaklar için promosyonlu bilet satışlarının yıl sonuna kadar süreceğini belirterek, "Uçak kapasitelerimizin yüzde 50'si promosyonlu satılacak. İç hatlarda promosyonlu bilet fiyatı 59 lira. Diğer biletlerin fiyatları ise 69, 79 lira diye gidiyor. Ocak 2019'da da birçok promosyonlu uçak bileti satışa sunulacak" dedi. Talebin yoğun olduğunu söyleyen Ekşi, havayolunda 355 günlük biletlerin satışa sunulduğunu belirterek, "Gelecek yılın sonuna da bilet alabilirsiniz. Zaten havayolu seyahatlerinizde biletinizi ne kadar erken alırsanız, o kadar uygun fiyatlarla bilet alma imkanınız olur" diye konuştu. Ekşi, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında yüzde 10 indirim kararı aldıklarını söyledi.
İHRACAT HAMLESİ
Başkanlığını THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yürüttüğü 'Hizmet İhracatçıları Birliği' Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından kabul edildi.
İHRACAT HAMLESİ
Başkanlığını THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın yürüttüğü 'Hizmet İhracatçıları Birliği' Ankara'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Heyet, Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Turizm Bakanı Mehmet Ersoy tarafından kabul edildi.
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