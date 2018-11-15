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İstanbullu suya % 15 az ödeyecek

İstanbullu suya % 15 az ödeyecek
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, su fiyatlarında 1 Ocak'tan itibaren hem konutlarda hem de işyerlerinde yüzde 15 oranında indirim yaptıklarını bildirdi.

CHP REDDETTİ
Pek çok kurum ve kuruluşun la mücadele konusunda yüzde 10 indirim kampanyası başlattığını hatırlatan Uysal, "Enflasyonla mücadele kampanyasına biz de katıldık" dedi. Bu arada, CHP'li üyeler red oyu kullanarak indirimin yapılmasına karşı çıkması dikkat çekti.

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