Girişimciye iş desteği

Kendi işinin sahibi olmak isteyenlere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) eğitim; Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) da hibe desteği sağlıyor. İŞKUR'un 81 ilde düzenlediği programlara katılarak girişimcilik eğitimini tamamlayanlar, KOSGEB'den de yeni girişimci ve iş geliştirme destekleri alabiliyor.
% 30'U PATRON OLDU
İşsizlikle mücadele kapsamında, işveren ile iş arayan bireyleri buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, bir yandan eğitim programlarıyla kişileri iş sahibi yaparken, bir yandan da aktif işgücü hizmetlerini etkin bir biçimde kullanıyor. Bu çerçevede her yıl 81 ilde düzenli şekilde gerçekleştirilen programlar kapsamında, katılımcılara temel seviye girişimcilik eğitimi veriliyor. Sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan eğitim sonunda verilen 'Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi' ile katılımcılar, KOSGEB'in yeni girişimci desteğine başvuru yapabiliyor. Bu sayede, işini kurmak isteyip o güne kadar fırsat bulamamış girişimcilere, işyeri sahibi olma imkanı sunuluyor. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB ile İŞKUR arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde düzenlendiğini hatırlattı. Eğitimlerin bir işletmenin kuruluşundan, nasıl idame ettirilmesi gerektiğine kadar destekleyici ve danışmanlık mahiyetinde olduğunu söyleyen Yelmen, programın yıl boyunca devam ettiğini aktararak, "2017-2018 yılları içerisinde İstanbul'da toplam 20 bin kişi bu programlardan istifade etti. Yaptığımız istatistiklere göre, bu sayının yaklaşık yüzde 30'u, yani 3 bine yakını işletme kurmuş vaziyette" diye konuştu. Yelmen, "Programın sonunda KOSGEB sertifikası verilmektedir. Bu sertifika ile KOSGEB'in hibe kredilerine başvurulabilmektedir. Eğitim sonunda hibe almaya hak kazanan kişiler, iş geliştirme adı altında yine KOSGEB'in vermiş olduğu desteklere de başvurabilecektir" dedi.
KİMLER KATILABİLİYOR?
Yunus Yelmen, girişimcilik eğitimleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
● Bu eğitim; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf ve özel eğitim kurumlarınca veriliyor.
● Programın süresi 40 saattir.
● Eğitimler, 18 yaşını tamamlamış, kurumumuza kayıtlı kişilere veriliyor.
● Düzenlenen programa işsizler, emekliler, çalışanlar, memurlar, yani herkes katılabiliyor.
● Katılımcılara günlük 20 lira cep harçlığı kurumumuz tarafından ödeniyor. Yine program süresince Genel Sağlık Sigortası primleri de kurumumuz tarafından karşılanıyor.
● Programın sonunda KOSGEB sertifikası veriliyor. Bu sertifika ile KOSGEB'in hibe kredilerine başvurulabiliyor.
% 30'U PATRON OLDU
İşsizlikle mücadele kapsamında, işveren ile iş arayan bireyleri buluşturmada önemli bir görev üstlenen İŞKUR, bir yandan eğitim programlarıyla kişileri iş sahibi yaparken, bir yandan da aktif işgücü hizmetlerini etkin bir biçimde kullanıyor. Bu çerçevede her yıl 81 ilde düzenli şekilde gerçekleştirilen programlar kapsamında, katılımcılara temel seviye girişimcilik eğitimi veriliyor. Sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarından oluşan eğitim sonunda verilen 'Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi' ile katılımcılar, KOSGEB'in yeni girişimci desteğine başvuru yapabiliyor. Bu sayede, işini kurmak isteyip o güne kadar fırsat bulamamış girişimcilere, işyeri sahibi olma imkanı sunuluyor. İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yunus Yelmen, girişimcilik eğitimlerinin KOSGEB ile İŞKUR arasında yapılan protokol hükümleri çerçevesinde düzenlendiğini hatırlattı. Eğitimlerin bir işletmenin kuruluşundan, nasıl idame ettirilmesi gerektiğine kadar destekleyici ve danışmanlık mahiyetinde olduğunu söyleyen Yelmen, programın yıl boyunca devam ettiğini aktararak, "2017-2018 yılları içerisinde İstanbul'da toplam 20 bin kişi bu programlardan istifade etti. Yaptığımız istatistiklere göre, bu sayının yaklaşık yüzde 30'u, yani 3 bine yakını işletme kurmuş vaziyette" diye konuştu. Yelmen, "Programın sonunda KOSGEB sertifikası verilmektedir. Bu sertifika ile KOSGEB'in hibe kredilerine başvurulabilmektedir. Eğitim sonunda hibe almaya hak kazanan kişiler, iş geliştirme adı altında yine KOSGEB'in vermiş olduğu desteklere de başvurabilecektir" dedi.
KİMLER KATILABİLİYOR?
Yunus Yelmen, girişimcilik eğitimleriyle ilgili şu bilgileri verdi:
● Bu eğitim; üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, dernek, vakıf ve özel eğitim kurumlarınca veriliyor.
● Programın süresi 40 saattir.
● Eğitimler, 18 yaşını tamamlamış, kurumumuza kayıtlı kişilere veriliyor.
● Düzenlenen programa işsizler, emekliler, çalışanlar, memurlar, yani herkes katılabiliyor.
● Katılımcılara günlük 20 lira cep harçlığı kurumumuz tarafından ödeniyor. Yine program süresince Genel Sağlık Sigortası primleri de kurumumuz tarafından karşılanıyor.
● Programın sonunda KOSGEB sertifikası veriliyor. Bu sertifika ile KOSGEB'in hibe kredilerine başvurulabiliyor.
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