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Bulaşıkçılıktan kebap zincirine

Bulaşıkçılıktan kebap zincirine
Batman'dan 'ya göç eden bir ailenin oğlu olan Süleyman Gökmen, bulaşıkçı olarak girdiği lokanta sektöründe önce garsonluğa geçiş yaptı, daha sonra da kebap zinciri kurup 120 kişiye istihdam sağladı. Gökmen, "'nin birçok yerinde hizmet veriyoruz. Eleman yetiştirip Avrupa ve Arap ülkelerine usta olarak gönderiyoruz. Başarının sırrı çok çalışmak" dedi.

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