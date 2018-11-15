Bulaşıkçılıktan kebap zincirine

Batman'dan Adana'ya göç eden bir ailenin oğlu olan Süleyman Gökmen, bulaşıkçı olarak girdiği lokanta sektöründe önce garsonluğa geçiş yaptı, daha sonra da kebap zinciri kurup 120 kişiye istihdam sağladı. Gökmen, "Türkiye'nin birçok yerinde hizmet veriyoruz. Eleman yetiştirip Avrupa ve Arap ülkelerine usta olarak gönderiyoruz. Başarının sırrı çok çalışmak" dedi.
- Ekonomi
- 15.11.2018
- Gazete
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