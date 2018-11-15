KOSGEB'den aldığı destekle ısıtmalı ceket ve mont üretimi işine giren İzmirli girişimci Cengiz Kılıç, ürünlerini Avrupa ülkelerine ihraç etmeye başladı. Kılıç, ürünlerini daha çok İstanbul, Ankara, Bursa ve Erzurum'a gönderiyor. Almanya, Fransa ve Hollanda'ya da ısıtmalı mont ve ceket ihraç eden Kılıç, "Isıtmalı mont veya ceketi 240 eurodan ihraç ediyoruz. Özellikle Kuzey Avrupa pazarında çok ciddi bir potansiyel olduğunu gördük ve bu ülkeleri hedef pazar olarak belirledik" diye konuştu.
- Ekonomi
- 15.11.2018
- Gazete
Avrupa’ya ısıtmalı mont satıyor
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