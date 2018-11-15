62 ilaç ödeme listesine alındı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; 62 ilacı bedeli ödenecekler listesine dahil etti. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Geri ödeme listesine eklediğimiz ilaçlar; antibakteriyel ilaçlar, kalp rahatsızlıklarında kullanılan ilaçlar, vitamin destek grupları, KOAH, HIV, parkinson, alzheimer, solunum yolu hastalıkları ve ülser tedavisinde kullanılan ilaçlardan oluşmakta" dedi. Öte yandan Sağlık Bakanlığı, SMA hastaları için bireysel başvuru kabul edeceğini açıkladı.