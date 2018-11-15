10 yeni fon geliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yapay zekanın da içinde bulunduğu kilit teknolojilerde Ar-Ge ve yenilik destekleri vermeye devam edeceklerinin altını çizerek, "TÜBİTAK, 2012'den itibaren sanayinin dijital dönüşümüne hizmet eden teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek için 1.6 milyar liralık Ar-Ge ve yenilik projesine destek sağladı. Önümüzdeki dönemde bu desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi. Türkiye'nin girişim sermayesi ekosistemini geliştirmek amacıyla bakanlığın çalışmalarına tüm hızıyla devam ettiğine değinen Varank, "Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle Tech-InvesTR Programı'nı oluşturduk. Böylece 10 yeni girişim sermayesi fonu kuracağız. Yurt içi ve yurt dışından sağlanan kaynaklarla bu fonlar 5 yıl içinde Türkiye'de yerleşik erken aşama girişimlere yatırım yapacak ve bu girişimlerin büyüyerek ticarileşmesini sağlayacaklar" ifadelerini kullandı.
- Ekonomi
- 15.11.2018
- Gazete
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