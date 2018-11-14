Bugünkü
Takvim

Terzioğlu yeniden Kurulu’nda

Terzioğlu yeniden GSMA Kurulu’nda
Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, art arda 3'üncü kez Dünya GSM Birliği () Yönetim Kurulu'na seçildi. Bir kez daha dünya mobil endüstrisine yön veren 25 üyeden biri olma onuruna erişen Kaan Terzioğlu, "Turkcell olarak güçlü altyapımız, servis odaklı büyüme modelimiz ve bölgedeki gücümüzle dijital dünyaya ve GSMA'e katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Turkcell bu gelişmeyle birlikte, 5'inci kez GSMA'de yer aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTerzioğlu yeniden GSMA Kurulu’nda
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar