Terzioğlu yeniden GSMA Kurulu’nda

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, art arda 3'üncü kez Dünya GSM Birliği (GSMA) Yönetim Kurulu'na seçildi. Bir kez daha dünya mobil endüstrisine yön veren 25 üyeden biri olma onuruna erişen Kaan Terzioğlu, "Turkcell olarak güçlü altyapımız, servis odaklı büyüme modelimiz ve bölgedeki gücümüzle dijital dünyaya ve GSMA'e katkıda bulunmaya devam edeceğiz" dedi. Turkcell bu gelişmeyle birlikte, 5'inci kez GSMA'de yer aldı.
- Ekonomi
- 14.11.2018
- Gazete
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