Marmaris’e Yunan dopingi

Yunanistan'ın Rodos Adası'ndan feribotlarla Marmaris'e günübirlik tatile gelen Yunan turistler, euro kurunun yüksek olması dolayısıyla bavullarını tıka basa doldurup, ülkelerine dönüyor. İlçede sezon kapandığı için indirilen kepenkler, Yunan turistlerin alışverişiyle yeniden kaldırıldı. Her hafta pazar günü Rodos Adası'ndan kalkan 2 feribot, yaklaşık 900 Yunan turisti sabahın erken saatlerinde limana getiriyor. Yunan turistler soluğu Kapalı Çarşı'da alıyor. Ucuza aldıkları ürünleri ülkelerinde satıyorlar.
- Ekonomi
- 14.11.2018
- Gazete
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