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Ekonomiye 19.1 milyarlık destek

Ekonomiye 19.1 milyarlık destek
Vakıf Katılım, 2018'in üçüncü çeyreğinde 12.8 milyar lira fon topladı ve ekonomiye 19.1 milyar lira finansman desteği sağladı. Aktif büyüklükte 2017 yılı sonuna göre yüzde 41 büyüyerek 18.6 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaşan , ilk 9 ayda 223.2 milyon lira net kâr elde etti. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, son derece başarılı bir çeyrek dönemi daha geride bırakmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

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